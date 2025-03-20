Турция изменила правила вывоза национальной валюты

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила туристов, отправляющихся в Турцию, об изменениях правил вывоза из страны турецкой лиры. Сумма национальной валюты, подлежащая декларированию, увеличена с 25 тыс. до 185 тыс. турецких лир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как уточнила пресс-служба ФТС в Telegram-канале, новые правила вступили в силу 15 марта. Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Указ президента Турции (.pdf) вносит поправку в закон о защите стоимости национальной валюты. По нынешнему курсу, 185 тыс. турецких лир равны примерно 412 тыс. руб.