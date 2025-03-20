Шойгу: Россия пригласит США на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами рассказал, что Россия пригласит делегатов из США на предстоящую международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она пройдет в Москве 27–29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам Сергея Шойгу, участие в мероприятии, проводимом под эгидой Совбеза РФ с 2010 года, подтвердили представители уже более 100 стран.

В 2024 году встреча проходила в Санкт-Петербурге. Приоритетное внимание было уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. На мероприятие приехали делегаты из 106 стран и нескольких международных организаций. В основном это были высокопоставленные официальные лица из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Посетили встречу, впрочем, и делегаты из ряда государств, внесенных властями РФ в список «недружественных»: Франции, Латвии, Литвы, Швейцарии, Сингапура (они были представлены на уровне посольств или «специальных гостей»).

США среди участников подобных мероприятий в последние годы не было.

Елена Черненко