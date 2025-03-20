Россиянка установила мировой рекорд, проплыв подо льдом Байкала 122 метра

На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала 2025» россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 м без гидрокостюма и установила мировой рекорд. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Игоря Кобзева Фото: telegram-канал Игоря Кобзева

«Еще один рекорд на Байкале — россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 метра в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд. Поздравляю Екатерину!» — написал господин Кобзев.

Фестиваль «Под лед Байкала» проходит в поселке Листвянка Иркутской области. В нем участвуют 20 спортсменов из России, Хорватии, Турции. Ранее на турнире были установлены три мировых рекорда в различных дисциплинах. Российская спортсменка Ольга Маркина нырнула в моноласте на глубину 71 м с задержкой дыхания, побив свой рекорд, установленный в 2021 году (63,8 м). Хорватка Санда Делия нырнула на 55 м по тросу без ласт, побив прошлогоднее достижение (40 м). Рекорд Делии в этой дисциплине сумел превзойти ее соотечественник Витомир Маричич. Он нырнул на 62 м.

Таисия Орлова