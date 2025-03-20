В Самарской области экс-оператор по обращению с ТКО задолжал властям более 2 млрд рублей

Правительство Самарской области намерено обратиться в суд с иском к ООО «ЭкоСтройРесурс», которое ранее выполняло функции оператора по обращению с ТКО в регионе. Речь идет о взыскании с компании необоснованного дохода на сумму более 2 млрд руб. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве в четверг, 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В настоящее время региональная счетная палата проводит в отношении ООО «ЭкоСтройРесурс» проверку расходов бюджетных средств на обращение с твердыми коммунальными отходами. Итоги проверки будут представлены губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.

ООО «ЭкоСтройРесурс» занималось обращением с ТКО в Самарской области с 2018-го до конца октября 2024 года по договору с региональным Минлесхозом. 23 августа 2024 года регоператор заключил с профильным министерством добровольное соглашение о расторжении контракта 2018 года.

Новым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области стало ГУП «Экология». Предприятие приступило к работе 1 ноября 2024 года.

Георгий Портнов