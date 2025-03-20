В Казахстане задержан красноярец, находившийся в розыске 10 лет за мошенничество

В Казахстане задержали жителя Красноярского края, который находился в розыске около 10 лет по подозрению в мошенничестве и растрате. Ему вменяют в вину девять эпизодов преступлений, сообщили в МВД Казахстана.

По данным полиции, красноярец проживал в городе Акколь в 100 км от Астаны у родственников. В 2015 году по его делу состоялось судебное заседание в Советском райсуде Красноярска, на которое преступник не явился.

Следователи установили, что фигурант дела въехал на территорию Казахстана в 2018 году. «На протяжении нескольких лет разыскиваемый практически не выходил на улицу. Все эти годы он не имел постоянного места работы, а документы, по его словам, утерял»,— говорится в сообщении ведомства.

Александра Стрелкова