Как действовать при ДТП: схема работы системы ОСАГО

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чего не нужно делать сразу после ДТП

Сразу после аварии в состоянии стресса не нужно продавать права требования по своему страховому полису (по договору цессии) так называемым «аварийным комиссарам». Термин «аварийный комиссар» заставляет думать, что это лицо наделено неким официальным статусом. На самом деле, это обычный гражданин, который предлагает водителю вступить с ним в договорные отношения. Часто на невыгодных для владельца полиса ОСАГО условиях. Аварийный комиссар выкупит права на получение возмещения за сумму, меньшую, чем размер страхового возмещения, которое он получит впоследствии. Но пострадавшему водителю денег за проданное право, скорее всего, не хватит на ремонт.

Если авария несерьезная

Несерьезное ДТП можно упрощенно оформить по так называемому европротоколу. Эта схема применяется в тех случаях, когда в аварии участвовало не более двух транспортных средств, нет потерпевших, ущерб не превышает 100 тыс. руб., между водителями нет спора о вине.

В такой ситуации можно заполнить бумажное извещение о ДТП для страховой и вместе подписать его, либо заполнить это извещение в электронном виде через специальное приложение «Помощник ОСАГО». Сделав это, участники аварии могут разъезжаться, даже не вызывая полицию.

Если разногласия между участниками ДТП есть, заполнять нужно и бумажный бланк извещения, и электронный с фотографированием обстоятельств аварии непосредственно через приложение.

Также европротокол можно оформить через «Госуслуги» (но для этого у обоих участников ДТП должны быть аккаунты на «Госуслугах» и, естественно, полисы ОСАГО). Они могут вместе подать через портал уведомление об аварии, на месте сделать фотографии и также прикрепить фото к заявлению на «Госуслугах».

Когда нужно вызывать ГИБДД

Полицию обязательно вызывать только в серьезных случаях: когда есть пострадавшие в ДТП, крупные повреждения транспорта, повреждено имущество третьих лиц (чужие машины или элементы дорожной инфраструктуры). В этом случае уже нужно получить от сотрудников ГИБДД для оформления страховой выплаты справку о ДТП и постановление по делу об административном правонарушении.

Идем в офис страховщика

Когда факт ДТП зафиксирован, начинается взаимодействие между потерпевшим и страховой компанией. Обратиться в свою страховую нужно в течение пяти дней с момента ДТП. Она осмотрит авто и примет решение либо о его направлении на ремонт, либо о страховой выплате.

Все страховые компании определяют размер выплаты по единым правилам, разработанным Российским союзом автостраховщиков (РСА). В этом справочнике отражаются цены на запчасти, определена единая методика расчета ущерба. Если нет каких-то особых обстоятельств, размер возмещения предопределен. Исключения могут быть, например, в таких случаях: автомобиль очень старый, запчасти на него еще не внесены в справочник (изменения в нем происходят один раз в три месяца), и их нужно заказывать отдельно; в справочник пока не внесена новая модель авто; в отдаленном поселке по месту жительства потерпевшего нет нужного автосервиса, и в данном конкретном случае ремонт обходится дороже.

Если страховая компания не хочет учитывать особые обстоятельства, часть повреждений, либо она неправильно произвела расчет ущерба, следует обращаться к финансовому уполномоченному.

Финуполномоченный перепроверит страховщика

Институт финуполномоченного при Центральном банке РФ (это не конкретное лицо, а служба) создан специально для случаев, когда потерпевший не согласен со стоимостью ремонта. Уполномоченный призван в досудебном порядке урегулировать разногласия страховщиков и страхователей.

После того, как неудовлетворенный оценкой ущерба водитель обратится к финуполномоченному через специальный сайт, специалист этой службы перешлет его документы своим аккредитованным экспертам. При этом ни водитель, ни страховая не знают, какой эксперт будет перепроверять расчет страховой. Такая схема исключает возможность воздействия на эксперта.

Эксперт перепроверит расчет страховой. Если он найдет ошибку, финуполномоченный удовлетворит жалобу потерпевшего, а страховая будет подвергнута штрафу. Такой штраф не обжалуется, поэтому страховщики заинтересованы в том, чтобы считать ущерб своим клиентам правильно.

Если не найдено понимания ни со страховой, ни с финуполномоченным, идем в суд

Обычно необходимость обращения в суд возникает в случаях, когда во время работы экспертов в справочнике РСА обновляются цены на запчасти или на ремонтные работы.

Тогда рекомендуется с помощью автоюриста подать исковое заявление в суд. Скорее всего, суд назначит свою экспертизу, и, если судебный эксперт установит, что реально рыночная стоимость ремонта выше, чем насчитана потерпевшему, он, скорее всего, будет принимать решение, исходя из результатов судебной экспертизы.