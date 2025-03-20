В Курской области из-за боевых действий повреждены 78 учреждений культуры

Депутат Госдумы от Курской области Ольга Германова сообщила, что в результате боевых действий в регионе повреждения получили 78 учреждений культуры. Среди них — 6 детских школ искусств, 10 библиотек, 55 домов культуры, 2 центра народных ремесел и 3 музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы так надеялись, что в Судже сохранится краеведческий музей, но после атаки ВСУ увидели, что здание не сохранилось, архивы сгорели и люди погибли»,— сказала госпожа Германова на заседании комитета по культуре с участием министра культуры Ольги Любимовой. Ее слова приводит телеканал «Дума ТВ».

Она напомнила, что власти региона сейчас занимаются составлением «Белой книги», в которую заносятся поврежденные или разрушенные объекты культурного наследия. Сейчас там 48 объектов.

Здание Суджанского краеведческого музея было разрушено при обстреле города 14 марта. При ударе погибла сторож музея Алла Андреева, еще двое сотрудниц получили ранения. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что музей будет восстановлен. Он указывал, что особо ценные экспонаты были заранее вывезены из здания и не пострадали.

Полина Мотызлевская