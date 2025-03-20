Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, кто занимает первые места в строчке самых богатых атлетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jasen Vinlove-Imagn Images / Reuters Фото: Jasen Vinlove-Imagn Images / Reuters

Когда речь заходит о самых богатых спортсменах мира, то во многих рейтингах на первой строчке зачастую можно увидеть разные фамилии. Дело в том, что издания считают доходы атлетов по-разному. Кто-то учитывает только зарплаты от спортивных выступлений, кто-то объединят все доходы, включая сторонний бизнес, но не берет в расчет рекламные контракты. Конечно, тех, кто еще в строю, и завершивших со спортом постоянно разводят по разным спискам. Но если исключить любые нюансы и посмотреть на чистую сумму, которую заработал атлет в данный момент, не важно как, то самым богатым спортсменом на планете Земля окажется легендарный баскетболист Майкл Джордан.

Он заработал за карьеру невероятные $3,75 млрд, хотя завершил карьеру в 2003-м. Бизнес «летающего Майка» весьма разносторонен. У него линия кроссовок, стейк-хаусы, команда в гоночной серии NASCAR, баскетбольная команда и даже свой сорт текилы. Правда, стоит сказать, что $1,8 млрд из этой суммы — деньги от компании Nike за персональный рекламный контракт.

На втором месте рейтинга абсолютных богачей среди спортсменов сейчас находится гольфист Тайгер Вудс. Он заработал $2,6 млрд. Здесь тоже множество вариантов бизнеса: от фирмы по благоустройству гольф-полей до инвестиционной компании.

А на третью позицию в этом рейтинге не так давно поднялся легендарный футболист Криштиану Роналду. У него тоже есть бизнес, но пока португалец получает основные деньги, работая, что называется, по специальности. Контракт с клубом «Ан-Наср» приносит звезде $200 млн в год, и сейчас общая сумма заработка за карьеру у Криштиану приближается к $2 млрд. Российских атлетов среди долларовых миллиардеров нет.

Владимир Осипов