Финляндия снова оказалась самой счастливой в мире

Лидером в рейтинге стран мира по уровню счастья, ежегодно выпускаемом ООН совместно с исследовательской компанией Gallup, в очередной раз стала Финляндия. На последнем месте, также не впервые, оказался Афганистан. Россия заняла 66-е место, улучшив показатель в сравнении с 72-й строчкой годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финские студенты готовятся к выступлению на традиционном празднике Ваппу (Vappu)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Финские студенты готовятся к выступлению на традиционном празднике Ваппу (Vappu)

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Сегодня, 20 марта, ООН выпустила World Happiness Report 2024. Его ежегодно публикуют именно в этот день, так как с 2012 года ООН объявила 20 марта Международным днем счастья. Лидером в «индексе счастья», в котором в целом учитываются показатели 147 стран, в восьмой раз стала Финляндия. За ней идут еще три страны Северной Европы — Дания, Исландия и Швеция. В топ-10 также входят Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. Великобритания занимает 23-е место (годом ранее — 20-е), США — 24-е (было 23-е), Китай — 68-е (было 60-е). Россия заняла в рейтинге 66-е место, годом ранее она находилась на 72-й строчке. Замыкает рейтинг, как и годом ранее, Афганистан, также среди стран с самым низким уровнем счастья — Сьерра-Леоне и Ливан.

В ООН отмечают, что «стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете» и одни только экономические показатели не дают объективной картины уровня удовлетворенности жизнью в обществе.

При составлении рейтинга исследователи ООН, Gallup и приглашенные ученые собирают и анализируют «оценки качества жизни гражданами разных стран».

Они используют междисциплинарные исследования в области экономики, психологии, социологии, чтобы понять, как влияют на ощущение счастья и сочетаются друг с другом такие факторы, как ВВП, уровень неравенства, продолжительность жизни, чувство свободы, отзывчивость окружающих, уровень коррупции и другие показатели.

Авторы доклада отмечают, что в этом году они сосредоточились на том, как на ощущение счастья влияют забота о других людях и совместная деятельность.

В частности, они спрашивали респондентов о том, жертвовали ли они деньги на благотворительность, были ли волонтерами в каком-нибудь проекте и помогали ли незнакомым людям. Аналитики пришли к выводу, что и участие в такой активности, и получение помощи повышают уровень счастья. Также исследователи отметили, что уровень счастья в среднем выше у людей, которые живут вместе с другими людьми и часто принимают пищу не в одиночестве.

Еще один вывод, который сделали авторы доклада,— люди, как правило, оценивают уровень доброты и благожелательности своего сообщества более пессимистично, чем он есть на самом деле.

В частности, исследователи «теряли» кошелек в разных городах мира и оценивали, как часто люди стараются вернуть его владельцу или же, наоборот, присвоить. Они пришли к выводу, что опрошенные ожидают более низкого уровня возвратов владельцу, чем это происходит на самом деле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители в баре Mendocino

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Посетители в баре Mendocino

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

«Счастье в намного большей степени зависит от доверия, социальных связей, отношений и других показателей, а не только от ВВП или более высоких зарплат. Что действительно отличает самые счастливые страны — крепкие доверительные отношения, оптимизм в отношении будущего, совершение добрых дел и просто фундаментальная вера в добрую волю других»,— считает управляющий директор по консультированию госсектора в Gallup Илана Рон-Леви.

Яна Рождественская