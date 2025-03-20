Жительницу Кургана обвинили в оправдании терроризма из-за 24 тысяч комментариев

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали 64-летнюю жительницу регионального центра. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к террористической деятельности, оправдание или пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, жительница Кургана, являясь «сторонницей украинских националистических движений», разместила в мессенджерах и социальных сетях более 24 тыс. комментариев о ситуации вокруг проводимой вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине, в которых содержались призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма.

Пенсионерке предъявлено обвинение. Максимальное наказание, предусмотренной по инкриминируемой статье, составляет до семи лет лишения свободы.