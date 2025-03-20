TNF и «Иннопром» вошли в путеводитель главных отраслевых выставок России

Сразу два крупных деловых мероприятия регионов УрФО вошли в путеводитель по главным энергетическим форумам и выставкам России. Подборку составил экспертно-аналитический портал «ИнфоТЭК». В нее включены шесть событий, в том числе промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени и международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ИнфоТЭК» Фото: «ИнфоТЭК»

Форум в Тюмени и выставка TNF EXPO имеют статус главной экспозиции нефтегазовой промышленности от Минпромторга РФ. «Здесь демонстрируют отечественные разработки для ТЭК и можно буквально увидеть, как выглядит импортозамещение. Мероприятие организовано таким образом, чтобы потенциальный поставщик мог лучше понять потребности крупных компаний»,— пояснили эксперты «ИнфоТЭК».

Нефтегазовый форум проводится в Тюмени с 2010 года, в десятый раз пройдет под брендом TNF. В 2022 году мероприятие получило федеральный статус. В прошлом году форум посетило 12 тыс. гостей. Среди участников — руководители крупнейших энергетических, перерабатывающих, нефтесервисных компаний, представители институтов стандартизации, ректоры профильных вузов, главы министерств и ведомств, определяющих государственную промышленно-технологическую политику. На мероприятие также приезжают делегации из стран СНГ, АТР и Ближнего Востока.

TNF-2025 пройдет с 15 по 18 сентября. Ожидается, что он соберет участников из более чем 50 регионов страны.

«Иннопром» авторы путеводителя охарактеризовали как «главную витрину всех промышленных достижений России». «Выставку нельзя отнести к специализированным нефтегазовым мероприятиям, но оборудование и технологии для топливно-энергетического комплекса здесь тоже представлены. В рамках деловой программы обсуждаются темы, косвенно связанные с вопросами энергетики, позволяющие “раздвинуть горизонты”»,— подчеркнули они.

Международная промышленная выставка «Иннопром» ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2010 года. С 2012 года имеет федеральный статус, с 2015 года проходит совместно со страной-партнером: в разные годы в этой роли выступали Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Италия, Казахстан, Белоруссия, ОАЭ. В прошлом году главной темой выставки стала «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Общая площадь экспозиции составила 50 тыс. кв. м. Были представлены стенды 24 субъектов России и 11 стран, участие приняли около 600 компаний.

«Иннопром-2025» пройдет с 7 по 10 июля. Общая деловая программа будет посвящена промышленной инфраструктуре, производительности труда, подготовке кадров, внедрению новейших технологий для развития умных городов будущего. Кроме того, на выставке будут освещены темы кибербезопасности в промышленности и внедрения беспилотных технологий и искусственного интеллекта в машиностроение.

Анастасия Реутова