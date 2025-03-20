Власти Чукотки увеличили финансирование программы переселения в другие регионы

Правительство Чукотского АО увеличило финансирование окружной программы переселения местных жителей «на материк» (в другие регионы РФ), сообщили «Ъ» в региональном департаменте социальной политики. Если в прошлом году на эти цели было выделено 48,7 млн руб., то в бюджете 2025 года предусмотрено 70 млн руб. (рост на 43,7%).

Выплаты на переселение в основном могут получить пожилые граждане и жители двух малоперспективных населенных пунктов — поселка Мыс Шмидта и села Рыркайпий муниципального округа Эгвекинот. Сумма зависит от состава семьи. Одиноким власти выплачивают 2,9 млн руб., семье из двух или трех человек — 3,7 млн руб. и 4,8 млн руб. соответственно. В больших семьях выплата предусмотрена из нормы 18 кв. м на члена семьи при стоимости «квадрата» 88,7 тыс. руб.

«В прошлом году по нашей программе выплаты получили 16 человек, в этом планируем немного больше. Есть еще федеральная программа переселения граждан из районов Крайнего Севера — они выдают сертификаты. Выбрать можно только одну, и люди смотрят, где выгоднее или где быстрее идет очередь»,— уточнили в департаменте.

По условиям программы участники должны сдать свое жилье муниципалитету. Таким образом власти решают проблему с привлечением педагогов, медиков и других дефицитных в регионе специалистов, которых селят в освободившиеся квартиры.

Ирина Тимофеева, Анадырь