За неделю свыше 32 млн рублей потеряли 76 тюменцев из-за действий мошенников

За последнюю неделю в Тюменской области 76 человек стали жертвами телефонных и интернет-мошенников, в результате чего они лишились более 32 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сумма наибольшего ущерба составила 9,8 млн руб.: неизвестный, используя телефонные номера Кипра, США и России, связался с жителем Тюмени в WhatsApp и предложил ему дополнительный заработок, который он якобы мог получить на бирже TrustWallet. Обманутый тюменец самостоятельно перевел деньги на банковские счета мошенников.

Напомним, в начале марта в Тюменской области 97 жителей пострадали от телефонных и интернет-мошенников, потеряв более 53 млн руб. Наибольшая сумма ущерба составила 22 млн руб.

Ирина Пичурина