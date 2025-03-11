Пенсионер из Тюмени перевел мошенникам 22 млн рублей

За неделю в Тюменской области 97 жителей стали жертвами телефонных и интернет-мошенников, потеряв более 53 млн руб. Наибольшая сумма ущерба составила 22 млн руб., сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, мошенник звонил пенсионеру из Тюмени, представившись сотрудником Росфинмониторинга. Под предлогом защиты от несанкционированного списания средств и оформления кредита, он убедил мужчину переводить деньги на разные банковские счета в течение месяца. Пенсионер не подозревал, что в отношении него совершаются мошеннические действия. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Напомним, в начале февраля жертвами телефонных и интернет-мошенников стал 101 житель Тюменской области, общая сумма похищенных средств превысила 46 млн руб.

Ирина Пичурина