Эвакуированные из-за угрозы подтопления жители Минусинска вернулись домой

Глава города Минусинск в Красноярском Крае Дмитрий Меркулов сообщил, что жители, эвакуированные в пункт временного размещения (ПВР) из-за угрозы подтопления, вернулись в свои дома. Утром 20 марта уровень воды в реке Минусинка снизился на 1 м 20 см.

«Пункт временного размещения продолжит действовать на базе гимназии № 1, однако, как пояснил глава города, эвакуированные туда накануне жители уже вернулись в свои дома»,— написала пресс-служба администрации Минусинска во «Вконтакте».

МЧС сообщало о резком потеплении до 18°С и активном таянии снега в Минусинске. Из-за этого река Минусинка вышла из берегов и размыла земляные насыпи. Под угрозой подтопления оказались 120 домов. 19 марта были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей. В ПВР разместились три человека, остальные — у родственников.