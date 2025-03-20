Для ремонта курганских тепловых сетей закупят материалы на 65 млн рублей
Курганская генерирующая компания начала закупку основных материалов для летнего ремонта тепловых сетей. Общий объем инвестиций составит 65 млн руб., сообщает пресс-служба КГК.
Планируется приобрести стальные трубы, запорную арматуру, сальниковые компенсаторы, теплоизоляционные материалы, железобетонные конструкции и прочее. На данный момент закуплено 276 тонн стальных труб на 22 млн руб. В прошлом году 237 тонн обошлись в 18,5 млн руб. За последние пять лет стоимость металлопроката выросла в полтора-два раза в зависимости от диаметра труб, отмечают в КГК, но компания приобретает материалы только у проверенных российских производителей.