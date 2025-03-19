Раздача по заявкам

Правительство Нижегородской области подготовило очередные поправки в закон о регулировании земельных отношений. В частности, из рыночной оценки исключат арендованные земельные участки, на которых частные застройщики по проектам КРТ будут строить школы, детсады, дороги и прочие объекты для граждан. Также дополнен перечень видов деятельности для получения земельных участков без торгов при признании инвестпроекта масштабным. Власти смогут в заявительном порядке предоставлять землю под застройку предприятиям электронной промышленности, ювелирам, изготовителям посуды, а также под склады площадью более 30 тыс. кв. м. Очередное расширение неконкурентного механизма вызвало вопросы у нижегородских депутатов. Они считают, что выделение земли без торгов вредит бюджету.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил внести очередные правки в региональный закон о регулировании земельных отношений. Предложения главы региона были рассмотрены на заседании комитета заксобрания по градразвитию. В частности, при реализации проектов комплексного развития территорий областное правительство предложило исключить из рыночной стоимости земельные участки, на которых частные инвесторы будут строить объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Как пояснил министр имущества Сергей Баринов, инвесторы озабочены тем, что такие участки в границах проекта КРТ не имеют инвестиционного смысла. Построенный на них детсад или дорогу после ввода надо передать городу или области, коммерческой прибыли эта земля не приносит, но ее стоимость включается в затраты инвестпроекта. У депутата Игоря Норенкова возник вопрос, как из предоставленной инвестору территории под комплексное развитие вычленить такие земельные участки. Министр пояснил, что это легко сделать при подготовке документации по планировке и межеванию, когда земельные участки формируются и ставятся на кадастровый учет: «На местности такой участок будет полностью идентифицирован».

Министр градразвития Дарья Шунаева согласилась с тем, что если инвестор возвращает региону землю с построенным на ней объектом, такая земля не должна иметь для него рыночной стоимости.

Кроме этого, губернатор предложил расширить виды деятельности, под которые инвестору могут предоставить земельный участок без торгов в случае признания инвестпроекта масштабным. Власти хотят добавить в список электронную, ювелирную и фарфорово-фаянсовую промышленность. По словам Сергея Баринова, это связано как с новыми видами промышленности в классификаторе, так и с тем, что у органов власти есть много заявок на создание отечественных производств электроники по импортозамещению.

Министр добавил, что хорошими темпами развивается и логистика, есть спрос на большие склады. Поэтому для увеличения товарооборота также предложено без торгов предоставлять инвесторам земельные участки под создание складских комплексов площадью более 30 тыс. кв. м. У депутатов возникли вопросы, как поступит власть, если на одну и ту же привлекательную площадку возле автотрассы будут претендовать «Озон», «Вайлдберриз» и другие компании. Сергей Баринов ответ, что в случае масштабных проектов приоритет получит тот, кто первым подал заявку — она и будет рассматриваться.

Депутат Дмитрий Малухин заметил, что склад на 30 тыс. кв.м, по большому счету, не особо крупный объект, а выделение земли по принципу «кто первый встал, того тапки» вредит бюджету — желающие могли бы и поторговаться за землю, увеличив доходы Нижегородской области. Министр имущества пояснил, что в регионе нет готовых сформированных участков с точками подключений к сетям, санитарно-защитными зонами, чтобы их можно было выставить на торги.

«Чтобы сформировать такой участок под крупный объект, власть может потратить годы. Проблема и в обосновании бюджетных затрат на его подготовку. Минград не может выдавать на рынок готовые участки, сформированные за счет бюджета, тем более что спрос у инвесторов часто не совпадает с нашими задумками. Угадывать, какой участок нужен инвестору, невозможно», — пояснил Сергей Баринов. Он полагает, что бизнес быстрее и лучше рассчитает и подготовит территорию, получив ее в заявительном порядке.

Председатель комитета по градразвитию Василий Суханов резюмировал, что правы обе стороны, однако предложенные поправки никак не мешают органам власти самостоятельно готовить участки и выставлять их на конкурентные торги.

«Может быть, когда-нибудь министерство этим и займется», — добавил он.

Депутаты договорились, что еще раз отточат некоторые юридические формулировки на внеочередном заседании комитета, чтобы на следующей неделе заксобрание Нижегородской области смогло принять законопроект сразу в двух чтениях.

Роман Кряжев