Рожать и не возражать

Правительство Нижегородской области и АНО Институт демографического развития готовят соглашение с частными клиниками по вопросу отчетности об абортах. Медцентры в отличие от госучреждений не дают властям подробных сведений о причинах решений пациенток прервать беременность. Вместе с тем четверть частных и более половины государственных медцентров в регионе отказались от лицензий на аборты в рамках анонсированной программы пятилетки семьи, которую внесут на рассмотрение областного заксобрания в апреле. Стимулировать рождаемость и создание семей в регионе планируется за счет дополнительной господдержки и пропаганды. Депутаты заксобрания полагают, что будущим семьям в первую очередь необходимо обеспечить нормальные экономические условия.

Частные нижегородские клиники заставят отчитываться о проведенных абортах Частные нижегородские клиники заставят отчитываться о проведенных абортах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле правительство Нижегородской области внесет на рассмотрение заксобрания пакет законопроектов о стимулировании рождаемости в рамках программы пятилетки семьи, анонсированной губернатором Глебом Никитиным в декабре 2024 года. Об этом заместитель губернатора Андрей Чечерин сообщил на заседании комитета регионального парламента по соцвопросам 19 марта. Как писал «Ъ-Приволжье», с 1 июля общая сумма выплат за рождение ребенка составит до 1 млн руб. Региональные средства будут выплачиваться по 10 тыс. руб. в месяц за первого ребенка.

За рождение второго ребенка сертификат маткапитала составит 500 тыс. руб. из миллиона и будет выплачиваться по 22 тыс. руб. За рождение третьего ежемесячная выплата составит уже 30 тыс. руб. Также увеличится финансирование процедур ЭКО, а психологи будут активнее отговаривать беременных от абортов. Общая стоимость стратегии демографического развития Нижегородской области до 2035 года оценивалась в 150 млрд руб.

Параллельно власти ужесточат контроль за процедурами прерывания беременности: частные клиники не отчитываются о количестве и причинах абортов, добавил Андрей Чечерин.

«Мы договорились, что они предоставят эту информацию. Мы будем знать о каждом аборте, сделанном либо по желанию пациентки, либо по медицинским показаниям. Обучим психологов тактике работы с беременными и направим их в частные клиники, которые будут получать доход не от абортов, а от сохранения беременности»,— пообещал заместитель губернатора.

Минздрав Нижегородской области убедил 35 из 52 государственных и 13 из 54 частных клиник отказаться от лицензии на прерывание беременности, добавил директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев.

Ежегодно число только хирургических абортов в регионе без статистики частных медцентров превышает 11 тыс., а количество интернет-запросов нижегородок о прерывании беременности — 400 тыс., подсчитал господин Журавлев. Для беременных, интересующихся абортами, подготовят таргетированную рекламу и смс-рассылки, с ними будут работать психологи, социальные работники и юристы: соглашение об этом в ближайшее время будет подписано с частными клиниками, пообещал директор АНО.

Параллельно институт разрабатывает «калькулятор мер господдержки», чтобы будущие матери могли предоставить личную информацию и получить сведения о положенных выплатах. Сервис будет включать каталог мер поддержки в других регионах, которые можно получить при рождении следующих детей.

Также власти планируют изменить отношение граждан к институту семьи, которую молодежь считает препятствием карьере, свободе и путешествиям.

«Семья станет стартапом с гарантированным успехом!»,— продекларировал господин Журавлев.

ЗАГСы устроят выездные регистрации браков (на футбольном стадионе уже поженили три пары), а в День защиты детей 1 июня планируют устроить «парад семей» наподобие шествия «Бессмертный полк».

Депутат Юрий Лебедев поинтересовался, возрастет ли число подпольных абортов с ужесточением контроля медцентров. Господин Лебедев предложил правительству подумать о субсидиях по ипотеке или снижении процента в условиях высокой ключевой ставки. «Нужно создать такие условия, чтобы женщина хотела ребенка. При этом необходимо обеспечить трудоустройство, жилье и достойную зарплату», — подчеркнул депутат.

Его коллега Роман Кабешев добавил, что финансовое положение женщины или семьи может ухудшиться с рождением ребенка: «Сколько бы мы ни убеждали женщин рожать, ни говорили о важности воздействия на грани манипуляции на молодежь — в основе лежит вопрос благосостояния семьи. Сегодня рождение ребенка влечет резкое ухудшение экономического состояния и трудности». Советник-наставник губернатора Дмитрий Бедняков полагает, что в программу необходимо вовлекать мужчин, от которых во многом зависит решение сохранить ребенка.

А депутат Александр Чернигин предложил показывать больше фильмов о семьях: «В современных фильмах беременность показана как страдание и ужас. А картины о счастливых семьях — редкость. Нужно больше такого кино».

Отчет АНО о мерах повышения рождаемости депутаты приняли к сведению. Евгений Журавлев и Андрей Чечерин пообещали выстроить баланс между контролем клиник и ограничением абортов: ранее губернатор Нижегородской области инициировал полный запрет абортов в частных клиниках на федеральном уровне. Однако проект закона получил отрицательные отзывы и был отозван.

Роман Рыскаль