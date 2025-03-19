Оператор попал в экспозицию

Пермский выставочный оператор PRO EXPO, некогда именовавшийся «Пермская ярмарка», после смены стратегии значительно повысил финансовые результаты. В 2024 году ООО «ВО „Пермская ярмарка“», управляющее оператором, почти втрое по сравнению с 2023 годом увеличило прибыль и в 1,7 раза — выручку. В компании увеличение финрезультатов связывают с выходом в разряд всероссийских выставочных операторов и проведением мероприятий в разных городах РФ. Важная роль отводится тренду на продвижение услуг от различных поставщиков на фоне передела рынков. Эксперт поддерживает стратегию пермского оператора и считает, что отсутствие у него постоянной выставочной площадки позволяет организации не тратить ресурсы на ее содержание.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Климов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Климов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На второй год после ребрендинга и смены концепции работы пермский выставочный оператор PRO EXPO значительно повысил свои финансовые показатели. Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Выставочное объединение „Пермская ярмарка“», управляющее оператором, в 2024 году получило 370,9 млн руб. выручки, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2023 года (212,4 млн руб.). Объем чистой прибыли компании вырос в 2,7 раза — до 80,6 млн руб. По итогам 2023 года прибыль ВО «Пермская ярмарка» составляла 29,7 млн руб. Финансовые результаты ООО «ВО „Пермская ярмарка“» за 2024 год стали самыми значительными, начиная с 2020 года.

Компания PRO EXPO ранее была известна как объединение «Пермская ярмарка» (по названию юридического лица). В последние годы старейший выставочный оператор Прикамья арендовал помещения в ТЦ «Карусель», построенном X5 Retail Group в 2015 году. В ноябре 2022 года «Пермская ярмарка» покинула помещения экс­поцентра, так как весь ТЦ у Х5 выкупила структура краевых властей («Корпорация развития Пермского края») и сменила условия аренды. Власти региона стали сами управлять зданием по ш. Космонавтов, 59 и проводить выставки. Комплекс назвали конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо».

Объединение «Пермская ярмарка» переименовали в PRO EXPO (этот бренд использовался при проведении мероприятий за пределами региона с 2021 года). Компания сосредоточилась на проведении выставок на арендуемых площадках в Перми, Екатеринбурге и Новосибирске. Организация сократила число мероприятий в Перми. К примеру, в 2024 году в перечень выставок, проведенных PRO EXPO в столице Пермского края, не вошли экспозиции «Арт-Пермь», «Народные промыслы», «Антикварный салон» и другие. Соглас­но сайту PRO EXPO, в план мероприятий оператора на 2025 год вошли 11 выставок, среди которых четыре пермские: «Агротехнологии», «Металлообработка. Металлургия», «Образование и карьера» и «Здравоохранение Прикамья». Остальные форумы компании, посвященные разным видам промышленности и медицине, состоятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре.

По словам гендиректора ВО «Пермская ярмарка» Сергея Климова, основным катализатором, позволившим компании увеличить доходную часть, стал ее выход в разряд всероссийских выставочных операторов. «Помимо Перми, мы делаем проекты в нескольких городах России. У нас есть компетенции по организации выставок в сферах медицины, металлообработки, добычи полезных ископаемых и прочего. Для компании важно расти, вскрывать эти темы и привлекать посетителей и из России, и из-за рубежа. Много гостей на мероприятия PRO EXPO приезжают из Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, Турции, европейских стран»,— заметил господин Климов. Кроме того, в этом году PRO EXPO «заходит» в Краснодар и впервые проведет там мероприятие «Здравоохранение Юга». В дальнейшем оператор может расширить свою деятельность в этом городе. Пермь для PRO EXPO является знаковым городом, заметил гендиректор ВО «Пермская ярмарка». Помимо того, что здесь находится штаб-квартира PRO EXPO, в Перми компания проводит значимую долю мероприятий. Гос­подин Климов также добавил, что на повышение выручки и прибыли оператора повлиял тренд общего передела рынков: «В стране появляются новые поставщики, производящие различную продукцию, поэтому растет спрос на продвижение услуг».

Экс-гендиректор Уральского выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов подчеркнул, что смена стратегии выставочного оператора сыграла важную роль в улучшении финансовых итогов PRO EXPO. «После того как Пермь перестала быть базовым направлением деятельности для компании, оператор пошел в другие регионы, имея большой опыт и наработанную клиентскую базу. PRO EXPO продолжает проводить мероприятия в Перми, но местная программа сокращена. Оператор оставил самые интересные выставки, имеющие перспективу и хороший финансовый результат»,— рассуждает собеседник. Организация осваивает новые направления деятельности, планово улучшает качество деловой программы, количество участников и посетителей. Уход PRO EXPO от концепции управления постоянной выставочной площадкой господин Данилов считает верным, это позволяет организации не тратить ресурсы на ее содержание. «Это два разных бизнеса. Компания либо акцентируется на управлении центром, нарабатывая в этом компетенции, либо концентрирует свои навыки в развитии и проведении выставок»,— говорит экс-глава «Екатеринбург-Экспо».

Евгения Ахмедова