«Взаимоотношения в команде были дружеские»

Суд допросил главу департамента строительства края по уголовному делу экс-вице-губернатора Кубани Сергея Власова. Чиновник заявил, что ему ничего не известно о фактах коррупции в команде господина Власова, которого обвиняют в получении взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среду Первомайский суд Краснодара провел очередные слушания по уголовному делу бывшего вице-губернатора Кубани Сергея Власова. В ходе заседания гособвинитель провел допрос руководителя департамента строительства края Игоря Федосова.

Сергею Власову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело было возбуждено в июне прошлого года. Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщала, что экс-чиновник обвиняется в том, что, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Точные обстоятельства, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела в отношении господина Власова, пока неизвестны.

Сергей Власов с апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края. В декабре 2021 года возглавил ведомство. С марта 2022 года руководил департаментом строительства Краснодарского края, 1 декабря 2022 года стал вице-губернатором. В мае 2024 года стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, освобождающее его заместителя Сергея Власова от должности.

Глава краевого депстроя Игорь Федосов был привлечен в дело как свидетель обвинения. В ходе допроса представитель прокуратуры задал ему ряд вопросов, которые касались деятельности НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» (РСККК) по восстановлению объектов в новых регионах России, а также взаимоотношений ее бывшего руководства (Василия Хеймана) с экс-вице-губернатором.

НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» учреждено администрацией региона и является генподрядчиком проектов достройки жилья для обманутых дольщиков. Достройка финансируется за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

В начале июня минувшего года прокуратура края сообщила о возбуждении дела о мошенничестве в отношении ее тогдашнего руководителя. Фамилия фигуранта дела в информации прокуратуры не сообщалась, но, по данным надзорного ведомства, противоправные действия топ-менеджера произошли в мае 2023 года, директором НАО в тот момент являлся Василий Хейман. Сообщалось, что, по версии следствия, при достройке проблемного ЖК «Парусная регата» он заключил фиктивный договор подряда, повлекший хищение 17 млн руб.

На заседании в среду глава депстроя рассказал суду о выполнении контрактов по восстановлению объектов в Херсонской области, о том, что РСККК являлась генподрядчиком по ним, а также о работе строительного блока администрации края под руководством Сергея Власова. Он сообщил о существовании проблем с одним из подрядчиков, который затягивал сдачу трех школ в Геническе. Однако взаимоотношения в команде господина Власова он охарактеризовал как дружеские, отметил, что ему ничего не известно о фактах, выходящих за пределы законной деятельности в этой среде.

Также гособвинитель спросил главу депстроя, известно ли ему что-либо о взятках, которые передавались бы подрядчиками, и о незаконных действиях со стороны экс-вице-губернатора. Игорь Федосов дал отрицательные ответы на них. При этом находящегося на скамье подсудимых бывшего начальника в ходе процесса он уважительно называл Сергеем Александровичем.

Желание задать вопросы своему бывшему подчиненному высказал и сам подсудимый. Он попросил дать ему время для их подготовки и вызвать главу депстроя в суд еще раз. Это ходатайство суд удовлетворил. На следующем заседании Игорь Федосов будет отвечать на вопросы стороны защиты. Оно назначено на 28 марта.

Михаил Волкодав