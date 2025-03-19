МЧС опровергло применение биологического оружия в Белгородской области

Управление МЧС по Белгородской области опровергло сообщения о применении биологического оружия на территории региона. Как сообщили в ведомстве, распространяющаяся в соцсетях информация является фейком.

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Судя по поддельному скриншоту с официального сайта ГУ МЧС, который опубликован в Telegram-канале ведомства, в нем говорится, что на территории региона якобы найдены «неизвестные предметы, зараженные штаммами особо опасных патогенов и микроорганизмов». В действительности такого сообщения на сайте управления нет. В МЧС призвали граждан быть бдительными и проверять информацию в первоисточнике.

Власти приграничных регионов России регулярно опровергают недостоверную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Например, после вторжения украинских военнослужащих правительство Курской области опровергало дипфейки с главой региона Алексеем Смирновым, якобы рассказывающим об успехах противника. На прошлой неделе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал фейком сообщения о сокращении помощи для участников СВО.

В Белгородской области с начала этой недели под огнем со стороны Украины находится приграничный Краснояружский район. Накануне там погиб боец самообороны, еще пять человек были ранены. Вооруженные силы РФ отразили несколько попыток вторжения на территорию района.

Сергей Толмачев, Воронеж