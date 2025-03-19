Экс-заместителя главы администрации Кетовского округа отправили в СИЗО

Курганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю главы администрации Кетовского округа Николаю Бабкину, обвиняемому в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 16 мая 2025 года. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, первый замглавы округа через посредника получил от индивидуального предпринимателя 600 тыс. руб. за содействие в размещении торгового объекта на территории Кургана. По месту работы и проживания обвиняемого проведены обыски, изъяты интересующие следствие документы.

Николай Бабкин стал первым заместителем главы администрации Кетовского округа в 2023 году. Его отстранили от должности 17 марта. До этого работал в областном департаменте строительства.

Виталина Ярховска