В Москве 71 человека лишили гражданства за отказ встать на воинский учет и преступления

В 2024 году 71 жителя Москвы лишили приобретенного гражданства из-за отказа вставать на воинский учет или за совершение преступлений на территории страны. Такие данные представил в Мосгордуме начальник столичного МВД Олег Баранов. Он не уточнил, сколько именно людей были лишены российского гражданства в связи с непостановкой на воинский учет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Баранов также представил материалы, согласно которым в Москве в прошлом году было выявлено 225 тыс. 623 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства. Кроме того, МВД установило почти 7,5 тыс. случаев незаконного осуществления трудовой деятельности. Московские судебные органы за 2024 год вынесли более 46 тыс. решений о выдворении иностранцев.

Закон, предусматривающий лишение приобретенного гражданства из-за непостановки на воинский учет, президент Владимир Путин подписал в августе 2024 года. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», встать на первоначальный воинский учет необходимо в течение двух недель с момента получения гражданства.

Полина Мотызлевская