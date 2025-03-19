Месторождение каолинов выставлено на торги в Красноярском крае за 462 млн рублей

Центрсибнедра объявили торги на предоставление права пользования участком недр «Западный фланг участка Южного Кампановского месторождения» каолинов в Уярском районе Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается на портале «ГИС Торги», участок недр площадью 0,79 кв. км выставлен на торги по начальной цене 462,6 млн руб. Лицензия предоставляется на 20 лет. Заявки принимаются до 24 апреля, победитель будет определен 6 мая.

В пределах участка недр балансовые запасы каолинов составляют 7,6 млн тонн. Прогнозные ресурсы тугоплавкой глины – 1,3 млн тонн.

Каолин используется как сырье для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. В настоящее время потребности отечественной промышленности в каолинах удовлетворяются за счет импортных поставок. Тугоплавкие глины используются для производства изделий строительной керамики, в том числе плитки для внутренней облицовки, полов, канализационных труб.

Лолита Белова