Умная закладка

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об устройстве Mark, которое призвано революционизировать то, как люди поглощают знания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Engineering Фото: Mark Engineering

Хранение, приобретение, перевозка, изготовление и продажа искусственного интеллекта пока в легальном поле. Поэтому стартап Mark Engineering без малейшего опасения представил умную закладку. Изделие под соответствующим названием Mark должно «изменить опыт чтения, революционизировать то, как люди поглощают знания», сообщает вендор в своем манифесте. Гаджет представляет собой вертикальную металлическую пластину с небольшим электронным блоком управления сверху, у которого есть лицевой дисплей и вращающаяся ручка сбоку. Корпус выполнен из титана 5-го класса, подмечает производитель, намекая на прочность, легкость и надежность материала. Дизайн разработки можно описать как лаконичный, спокойный, в стиле Apple.

На что же книжная ИИ-закладка способна? Как заверяют создатели устройства, Mark отслеживает прогресс вашего чтения, готовит краткое изложение прочитанного, выделяя ключевые темы и цитаты, фиксирует пользовательские привычки, связанные с чтением, для их потенциальной оптимизации. Это еще не все, но уже звучит очень любопытно.

Одновременно с этим из скудного описания стартапа понятно, что все процессы ИИ проводит не в самом и не только с помощью гаджета, а через мобильное приложение. Что довольно естественно, но разбивает заявленную фантазию об умной закладке, на которой держится весь интерес к проекту. Пока получается, что пользователь с помощью крутящейся ручки просто отмечает на Mark номер последней прочитанной страницы. Эта информация синхронизируется с мобильным приложением и базой литературы, которая при этом должна быть актуальной и весьма богатой, чтобы работать у настоящих фанатов чтения.

Возникает неудобный вопрос, нужен ли мне посредник в виде физической закладки, если без смартфона она не работает? А если у меня есть смартфон, то в большинстве популярных сервисов для чтения описанные функции уже представлены, а саммари легко найти самому или запросить у чат-ботов. Mark предлагает также геймификацию и социальную среду. Пользователи могут отслеживать прогрессы и интересы друзей, делиться с ними прочитанным, а также играть в квизы, кроссворды и другие мини-игры по результатам прочитанных произведений.

Что в итоге? Любителям чтения самой книги обычно уже достаточно. А весь ключевой интерфейс умной закладки оказывается упакован в приложение. При этом стоимость гаджета предварительно оценивается в $130.

Александр Леви