Два моста через Фонтанку и две набережные отремонтируют за 10 млн рублей
Две переправы через Фонтанку и две набережные в центре города приведут в порядок за 10,7 млн рублей. Электронный аукцион разместили на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает ГБУ «Мостотрест».
Фото: Пресс-служба ГБУ «Мостотрест»
Потенциальные победители конкурса должны разработать проектную документацию для реставрации Обуховского моста и моста Ломоносова за 2,68 млн рублей, правых берегов набережных Фонтанки и Крюкова канала за 3,24 и 2,1 млн рублей соответственно.
Компании должны будут предусмотреть реставрации пролетных строений переправ, дорожного полотна, перил мостов и сводов. На набережных нужно будет восстановить облицовку, перильное ограждение, дороги и тротуары. Документацию следует подготовить до конца мая 2026 года, итоги конкурса подведут 8 апреля.
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