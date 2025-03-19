Два моста через Фонтанку и две набережные отремонтируют за 10 млн рублей

Две переправы через Фонтанку и две набережные в центре города приведут в порядок за 10,7 млн рублей. Электронный аукцион разместили на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГБУ «Мостотрест» Фото: Пресс-служба ГБУ «Мостотрест»

Потенциальные победители конкурса должны разработать проектную документацию для реставрации Обуховского моста и моста Ломоносова за 2,68 млн рублей, правых берегов набережных Фонтанки и Крюкова канала за 3,24 и 2,1 млн рублей соответственно.

Компании должны будут предусмотреть реставрации пролетных строений переправ, дорожного полотна, перил мостов и сводов. На набережных нужно будет восстановить облицовку, перильное ограждение, дороги и тротуары. Документацию следует подготовить до конца мая 2026 года, итоги конкурса подведут 8 апреля.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на ремонт дорог к садоводствам в Петербурге и Ленобласти потратят 1,2 млрд рублей.

Андрей Маркелов