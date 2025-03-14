Зарплаты петербургских стоматологов за два года выросли на 23%

Медианная заработная плата стоматологов в Санкт-Петербурге достигла 123 тыс. рублей. За два года она увеличилась на 23%, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Спрос на таких врачей за год вырос на 17%. Клиники разместили свыше 3,1 тыс. вакансий в 2024 году. Средний месячный доход стоматологов на 42,6 тыс. рублей больше зарплаты петербуржца в начале 2025 года (около 80 тыс. рублей).

В то же время дантисты получают больше, чем врачи с другими квалификациями. В среднем у последних доход составляет 90 тыс. рублей, что на 33,5 тыс. рублей меньше.

Петербургские стоматологи могут устроиться в клинику с зарплатой свыше 1,78 млн рублей. Работодатель ожидает, что сотрудник будет готов переехать в Казахстан. Среди высокооплачиваемых предложений также доход от 620 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что cпрос на энергетиков за год вырос на 12% в Петербурге.

Татьяна Титаева