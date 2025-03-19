Оценка стоимости X вернулась к $44 млрд

Оценочная стоимость социальной сети X выросла до $44 млрд после того, как Илон Маск стал помощником Дональда Трампа, пишет Financial Times. Таким образом, за последние полгода оценка стоимости X выросла в 4,5 раза и вернулась к цене, по которой миллиардер покупал соцсеть в 2022 году. С тех пор, как Илон Маск выкупил X и та перестала быть публичной компанией, оценка ее стоимости основывается на подсчетах инвестхолдинга Fidelity — одного из акционеров социальной сети. По этим подсчетам, в сентябре прошлого года X стоила всего $9,4 млрд. Однако, по данным источников FT, недавно акционеры компании провели несколько вторичных сделок с акциями X, в рамках которых оценивали компанию уже в $44 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Кроме того, отмечает газета, сейчас X работает над привлечением нового капитала за счет выпуска новых акций. Компания надеется привлечь $2 млрд. Половина этой суммы пойдет на оплату кредитов, взятых господином Маском в 2022 году для покупки социальной сети. По данным источников, компания также вернулась к показателям прибыли, которые фиксировались до прихода Илона Маска. По итогам 2024 года скорректированная прибыль X до вычета налогов и сборов составила около $1,2 млрд, утверждают источники газеты.

Кирилл Сарханянц