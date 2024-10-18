ХМАО и ЯНАО вошли в тройку лидеров по использованию искусственного интеллекта
В тройку лидеров среди субъектов РФ по использованию искусственного интеллекта вошли Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО, Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр развития ИИ при правительстве РФ. Их удалось опередить только Московской области.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Более 30% региональных органов исполнительной власти в регионах-лидерах используют технологии искусственного интеллекта. Для сравнения по стране этот показатель в среднем равен 3%.Результаты основаны на исследовании центра, в котором использовался опрос более 7 тыс. отраслевых организаций и данные более 5 тыс. организаций в 19 отраслях экономики и секторах социальной сферы.
На Ямале каждая четвертая камера оснащена технологией искусственного интеллекта, всего их более 4 тыс. Они помогают искать пропавших без вести, преступников и правонарушителей. В общественном транспорте региона установлены «умные» системы, которые позволяют получать информацию о реальном числе пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности автобусов в определенные интервалы времени.