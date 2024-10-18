ХМАО и ЯНАО вошли в тройку лидеров по использованию искусственного интеллекта

В тройку лидеров среди субъектов РФ по использованию искусственного интеллекта вошли Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО, Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр развития ИИ при правительстве РФ. Их удалось опередить только Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Более 30% региональных органов исполнительной власти в регионах-лидерах используют технологии искусственного интеллекта. Для сравнения по стране этот показатель в среднем равен 3%.Результаты основаны на исследовании центра, в котором использовался опрос более 7 тыс. отраслевых организаций и данные более 5 тыс. организаций в 19 отраслях экономики и секторах социальной сферы.

На Ямале каждая четвертая камера оснащена технологией искусственного интеллекта, всего их более 4 тыс. Они помогают искать пропавших без вести, преступников и правонарушителей. В общественном транспорте региона установлены «умные» системы, которые позволяют получать информацию о реальном числе пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности автобусов в определенные интервалы времени.

Анна Капустина