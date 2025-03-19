Взрыв аэрозольного баллона произошел в квартире многоэтажки в Москве
В многоэтажном доме на улице Нижняя Масловка в Москве взорвался аэрозольный баллон. Никто не пострадал, сообщила столичная прокуратура. Ведомство проводит проверку.
Фото: Прокуратору города Москвы
По данным источника агентства «Москва», в квартире были трое взрослых и ребенок. Telegram-канал Shot пишет, что взрыв прогремел на шестом этаже жилого дома в районе 6:00. По предварительным данным, взорвалась жидкость для заправки зажигалки. Канал 112 уточняет, что в квартире выбило стекла и межкомнатную стенку.