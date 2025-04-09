Сегодня исполняется 77 лет генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лебедев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лебедев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев:

— Уважаемый Сергей Николаевич! Ваша судьба по-своему уникальна. На протяжении многих лет задачи, которые ставит перед вами государство, ставит жизнь, решаются Вами с неизменным успехом. Вы умело организуете «мир вокруг себя», подчиняя сложнейшие обстоятельства своим планам и замыслам. Сегодня на Ваших плечах особая ответственность за масштабное взаимодействие в форматах Содружества Независимых Государств — столь значимое, яркое дело, которое доверено Вам главами государств, сегодня по-особому востребовано временем, когда братские государства отвечают на внешнее давление. Вы делаете очень многое по умножению экономического и гуманитарного сотрудничества, к тому, чтобы подтвержденная поколениями история Отечества оставалась фундаментом дружбы и взаимодействия. Примите искренние пожелания такой же энергии, динамизма, новых сил, успехов и Побед! Добра и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»