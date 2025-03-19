Командно-штабные учения по ликвидации ЧС начались на Чукотке

В Анадыре стартовал этап всероссийских учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и природными пожарами, сообщили «Ъ» в ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу. Тренировки будут проходить на территории Анадырского и Билибинского районов, поскольку остальные муниципалитеты не подвержены этим явлениям.

В региональном департаменте гражданской защиты и противопожарной службы отметили, что учения проходят в два этапа. Первый касается подготовки к противопаводковому периоду. В его рамках отработают готовность к реагированию на ЧС, обеспечение безопасного пропуска паводковых вод и организацию работ по ликвидации последствий паводков, а также оказание финансовой помощи пострадавшим.

Второй этап посвящен подготовке к пожароопасному сезону. На учениях отработают приведение сил РСЧС в готовность, организацию тушения ландшафтных пожаров и защиту от огня населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры.

Ирина Тимофеева, Анадырь