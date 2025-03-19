Bloomberg: Лондон и Брюссель хотят усилить военную помощь Украине до перемирия

Великобритания и страны ЕС обсудят наращивание поставок вооружений Киеву, сообщил глава британского МИДа Дэвид Лэмми. Как утверждается, этот процесс необходимо наладить до начала перемирия с Москвой.

«Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом плане»,— сказал господин Лэмми в интервью агентству Bloomberg. По его словам, тему расширения военной помощи Украине британская сторона обсудила с европейскими партнерами во вторник, 18 марта.

Тогда верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас прибыла в Лондон. В ходе встречи стороны рассмотрели возможность формирования «коалиции желающих» помочь обеспечить безопасность Украины после заключения мирного соглашения. В частности, высокопоставленные представители Брюсселя и Лондона коснулись темы усиления экономического давления на Москву и финансовой помощи Киеву.

Подробности — в материале «Ъ» «Брюссель и Лондон берут Украину на себя».