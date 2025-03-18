Главные новости за 18 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

АО «Ленфильм» не перейдет под контроль комитета по культуре Санкт-Петербурга, как ранее предлагал Союз кинематографистов Петербурга, студию также не ждет перепрофилирование, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании в Госдуме. По ее словам, сейчас проходит смена совета директоров «Ленфильма». На самой площадке заявили, что никаких распоряжений об этом пока не поступало. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Ленфильм оставят на балансе».

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для проведения реконструкции и технического перевооружения научно-производственной базы для серийного выпуска изделий АО «Опытно-конструкторское бюро "Электроавтоматика" имени П.А. Ефимова». На закупку выделено 2,7 млрд рублей. Конкурс был размещен 17 марта. Техническим заказчиком выступает ФГУП «Авиакомплект», оно же будет осуществлять строительный контроль. Исполнитель должен приступить к работам в мае 2025 года и завершить их в феврале 2027 года. Сдача объекта должна быть осуществлена не позднее 31 марта 2027 года, следует из документов к закупке.

Российский актер и телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель. В графе «деятельность» он указал постановку и производство шоу, сообщило РИА Новости. Господин Ургант оформил ИП 11 марта прошлого года, следует из регистрационных документов. В качестве основной деятельности заявлено производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других аналогичных мероприятий.

Пивоваренной компании «Балтика» не удалось осуществить намерение о покупке двух заводов в регионах. Сделка по приобретению производителей пива — ОАО «Букет Чувашии» и ОАО «Булгарпиво» — сорвалась. По данным «Ъ», переговоры прекратились, поскольку стороны не смогли договориться о цене. Общая сумма сделки оценивалась в 2,7 млрд рублей. Близкие к несостоявшейся сделке источники утверждают, что «Балтике» нужны были не столько производственные линии по разливу пива двух региональных предприятий, сколько их мощности по переработке солода.

Объявлены торги по передаче регионального памятника архитектуры «Четыре служебных конкурса» в аренду сроком на 10 лет. Соответствующая информация появилась на портале «ГИС Торги». Начальная цена двухэтажного объекта на улице Савушкина,10А, составляет 3,3 млн рублей. Это арендный платеж за год. Шаг аукциона — 168,3 тыс. рублей. Итоги конкурса подведут 16 апреля. Известно, что «Четыре служебных корпуса» входят в состав ансамбля «Дача Салтыковых».

Трагический инцидент произошел на одном из производственных предприятий в промзоне Петербурга накануне, 17 марта. 28-летний мужчина разбился насмерть, упав с высоты более 3,5 м. Как позже стало известно 78.ru, на стройплощадке в промзоне погиб футболист выступающего в первенстве ЛФК клуба «Максима-Нева» Сергей Марков.

Следственный комитет при поддержке угрозыска пришел с обысками к депутату ЗакСа Ленобласти Александру Матвееву и депутату города Всеволожск Алексею Гуркину, сообщил 47news 18 марта. В августе 2024 года перед выборами был подожжен дом народной избранницы Ирины Бритвиной, который расположен в поселке у ж/д станции Ладожское Озеро. Ущерб потянул на 30 млн рублей. Следствие считает, что заказчиком преступления был депутат муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Константин Легкодумов, он находится под арестом с октября 2024 года.

Во вторник, 18 марта, вся уборочная техника дорожных и садово-парковых предприятий Петербурга заступила на работу с географической картой Республики Крым под лобовым стеклом. Таким образом дорожники решили отметить 11-ю годовщину присоединения Крыма к России, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко. Члены «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтерской Роты» и «Команды Губернатора» днем 18 марта также вышли на Дворцовую площадь с плакатами цветов российского триколора, чтобы составить слово «Крым».

Масштабное хищение нефтепродуктов из магистрального нефтепровода в Киришском районе Ленинградской области пресекли сотрудники ОМОН «Бастион», ОМОН «Балтика» (на транспорте) и СОБР «Гранит» Росгвардии. Как сообщили в управлении Росгвардии по Северо-Западному округу, было установлено, что несанкционированные врезки в нефтепровод осуществляли члены межрегиональной организованной преступной группы. Они похищали дизельное топливо в особо крупном размере и сбывали его на черном рынке.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 18 марта прибыл в мужской монастырь «Оптина пустынь» на отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси схиархимандрита Илия. Священнослужитель скончался 15 марта на 94-м году жизни. Прощание со старцем не прекращалась и в ночь на 18 марта, так как поток желающих не иссякал.

Печально знаменитую финскую аутлет-деревню Zsar на границе с Ленобластью вновь пытаются продать, сообщила телерадиокомпания Yle. Суммы предложений о покупке пока не разглашаются, однако переговоры ведутся с несколькими покупателями. Владельцы Zsar Outlet Village подали заявление о банкротстве в конце 2022 года в связи с отсутствием туристов из России. Торговое предприятие работало с конца 2018 года, однако в дела компании вмешались пандемия коронавируса и ограничения на границе между странами. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тыс. евро, однако сделка по продаже так и не состоялась.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отложил до 11 февраля 2026 года рассмотрение иска «Газпрома» к польской Orlen, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz и Ernst & Young. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела. До этого суд уже откладывал заседание по делу до 13 августа 2025 года. Это было связано с «отсутствием [надлежащего] извещения ответчиков».

Правительство РФ опубликовало список учебных заведений, которые получат государственные субсидии. В него вошли девять вузов из Санкт-Петербурга. Выплаты осуществляются в рамках программы «Приоритет-2030». Всего участниками программы стали 100 вузов из 41 региона России. Выплаты разделили на три группы, которые различаются размером субсидий. Полученные деньги можно использовать для начисления зарплат преподавателям, закупку нового оборудования, обновление инфраструктуры, организацию научных мероприятий и привлечение исследователей мирового уровня.

Вертолет потерпел крушение в районе деревни Шуговицы в Волосовском районе Ленобласти. В Минобороны РФ сообщили, что это был вертолет Ми-28, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Члены экипажа погибли. На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Также к месту аварии вылетели члены комиссии ВКС.