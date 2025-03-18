Беглов прибыл в Оптину пустынь на отпевание духовника патриарха Кирилла

Губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл в мужской монастырь «Оптина пустынь» на отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси схиархимандрита Илия, сообщает РИА Новости. Священнослужитель скончался 15 марта на 94-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Прощание со старцем не прекращалась и в ночь на 18 марта, так как поток желающих не иссякал. Он будет похоронен у часовни в честь Воскресения Христова на территории монастыря в Калужской области. Отпевание отца Илия возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Илий (Алексей Ноздрин в миру) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии.

В конце 1980-х он был направлен в качестве духовника в Оптину пустынь, которую начали восстанавливать после 65-летнего запустения. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что церковь на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге передадут РПЦ.

Андрей Маркелов