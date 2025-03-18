Здание «Четыре служебных корпуса» на Черной речке сдадут в аренду на десять лет

Объявлены торги по передаче регионального памятника архитектуры «Четыре служебных конкурса» в аренду сроком на 10 лет. Соответствующая информация появилась на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «ГИС Торги» Фото: портал «ГИС Торги»

Начальная цена двухэтажного объекта на улице Савушкина,10А, составляет 3,3 млн рублей. Это арендный платеж за год. Шаг аукциона — 168,3 тыс. рублей. Итоги конкурса подведут 16 апреля.

Известно, что «Четыре служебных корпуса» входят в состав ансамбля «Дача Салтыковых». В здании есть два отдельных входа с улицы и один со двора. В памятнике архитектуры есть все необходимое: канализация, электричество, водоснабжение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что российский аукционный дом (РАД) объявил о проведении торгов по двум отдельно стоящим корпусам и трем помещениям на территории Апраксина двора.

Андрей Маркелов