Волонтеры Петербурга создали слово «Крым» на Дворцовой площади

В день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией члены «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтерской Роты» и «Команды Губернатора» вышли на Дворцовую площадь с плакатами цветов российского триколора, чтобы составить слово «Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Фото: Telegram-канал отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге

В пресс-службе отделения «Единой России» по Петербургу показали, как прошел праздничный флэшмоб в самом центре города. Участие в нем приняли свыше 1500 человек.

«Сегодня знаменательный день в истории нашей страны. В марте 2014 года жители Крыма и Севастополя на референдуме сделали свой выбор и вернулись в родную гавань, в состав Российской Федерации»,— заявил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» и Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

С годовщиной воссоединения Крыма с Россией петербуржцев также поздравил губернатор города Александр Беглов. В Северной столице прошли и другие акции. Так, дорожная техника вышла на маршруты с картой полуострова на лобовом стекле.

Татьяна Титаева