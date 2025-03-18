Футболист клуба «Максима-Нева» погиб на стройплощадке в промзоне Петербурга

На стройплощадке в промзоне Петербурга погиб футболист выступающего в первенстве ЛФК клуба «Максима-Нева» Сергей Марков. Об этом со ссылкой на руководителя и тренера команды Бахтияра Юсупова 18 марта сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Фото: социальные сети

Господин Юсупов уточнил, что 28-летний Марков был лучшим игроком его команды, играя при этом не только в большой футбол, но и в формате мини. Также футболист выступал за коллектив Медиа-лиги под названием МФК «Чисто Питер», где в том числе играли бывшие звезды «Зенита» Анатолий Тимощук, Александр Анюков и Павел Погребняк. В Telegram-канале петербургской команды выразили соболезнования по поводу гибели Сергея Маркова, не уточнив ее причины.

В свою очередь, по словам тренера «Максима-Нева», он не знал о том, что его игрок работал на стройке. У погибшего осталась жена на девятом месяце беременности.

«Ъ-СПб» писал, что смертельный случай произошел накануне, 17 марта. Мужчина оступился при погрузке профлистов в строительный лифт и разбился насмерть, упав с высоты более 3,5 метра.

Андрей Цедрик