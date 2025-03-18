Шоумен Иван Ургант зарегистрировался в Париже как предприниматель

Российский актер и телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель. В графе деятельность он указал постановку и производство шоу, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Ургант оформил ИП 11 марта прошлого года, следует из регистрационных документов. В качестве основной деятельности заявлено производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других аналогичных мероприятий.

В документах прописан жилой дом в седьмом округе столицы Франции. Там нет вывесок, а имя шоумена на домофоне отсутствует. Между тем в списке жильцов числится другая компания телеведущего. Ее Иван Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе зарегистрировали в Париже еще десять лет назад. Организации принадлежит недвижимость в двух округах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн продал здание на набережной Мойки.

Татьяна Титаева