Обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar на границе с РФ снова пытаются продать

Печально знаменитую финскую аутлет-деревню Zsar на границе с Ленобластью вновь пытаются продать, сообщает телерадиокомпания Yle. Суммы предложений о покупке пока не разглашаются, однако переговоры ведутся с несколькими покупателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Владельцы Zsar Outlet Village подали заявление о банкротстве в конце 2022 года в связи с отсутствием туристов из России. Торговое предприятие работало с конца 2018 года, однако в дела компании вмешались пандемия коронавируса и ограничения на границе между странами. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тыс. евро, однако сделка по продаже так и не состоялась.

Похожие экономические проблемы на текущий момент испытывают многие предприятия Финляндии, расположенные рядом с российской границей. Так в ноябре 2023 года обанкротился центр семейного отдыха с аквапарком и СПА Паяринхови.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экс-командир отряда «Русич» Воислав Торден получил пожизненный срок в Финляндии. Его признали виновным в совершении военных преступлений на территории Украины в 2014 году.

Андрей Маркелов