СК пришел с обысками к депутатам из Ленобласти по делу о сгоревшем доме

Следственный комитет при поддержке угрозыска пришел с обысками к депутату ЗакСа Ленобласти Александру Матвееву и депутату города Всеволожск Алексею Гуркину, сообщает 47news 18 марта. В августе 2024 года перед выборами был пожжжен дом народной избранницы Ирины Бритвиной, который расположен в поселке у ж/д станции Ладожское Озеро. Ущерб потянул на 30 млн рублей.

Следствие считает, что заказчиком преступления был депутат муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Константин Легкодумов, он находится под арестом с октября 2024 года. Матвеев и Гуркин же могли установить на автомобиль Бритвиной «трекеры», которые позволяли отслеживать местонахождение женщины. Оба депутата подозреваются в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по делу о легализации 150 тыс. мигрантов проходит экс-депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский.

Андрей Маркелов