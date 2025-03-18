Дорожная техника в Петербурге вышла на работу с изображением карты Крыма 18 марта

Во вторник, 18 марта, вся уборочная техника дорожных и садово-парковых предприятий Петербурга заступила на работу с географической картой Республики Крым под лобовым стеклом. Таким образом дорожники решили отметить 11-ю годовщину присоединения Крыма к России, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко.

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На сайте Смольного в этот день размещено официальное поздравление от имени губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Мы чувствуем радость от восстановления исторической справедливости и от того, что мы снова вместе»,— подчеркнул, в частности, в своем обращении господин Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодежная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, на Конюшенной площади в Петербурге

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Молодежная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, на Конюшенной площади в Петербурге

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В сообщении также указывается, что в честь годовщины присоединения Крыма к России в 19:15 включится праздничная подсветка трех петербургских мостов — Дворцового, Троицкого и Бетанкура. Помимо этого, в городе пройдут акции молодежных организаций и торжественный концерт в Доме национальностей на Моховой улице. В Пушкинском районе возложат цветы к подножию Крымской колонны, а в районных библиотеках проведут тематические лекции, выставки и литературно-музыкальные программы.

Республика Крым вошла в состав РФ 18 марта 2014 года по итогам проведенного референдума. За присоединение к России проголосовали 96% жителей полуострова. Вслед за этим США и Евросоюз ввели санкции в отношении РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

«Ъ» писал, что бюджетный доход Республики Крым за 11 лет увеличился в пять раз, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, собственные доходы полуострова выросли с 25,7 млрд руб. в 2014 году, до 132,3 млрд рублей.

Андрей Цедрик