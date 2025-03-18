Рабочий упал с грузового лифта и разбился насмерть в промзоне Петербурга

Трагический инцидент произошел на одном из производственных предприятий в промзоне Петербурга накануне, 17 марта. 28-летний мужчина оступился при погрузке профлистов в строительный лифт и разбился насмерть, упав с высоты более 3,5 м. О смертельном происшествии сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уточняется, что пострадавшему на месте пытались оказать помощь, однако спустя непродолжительное время он скончался от полученных травм.

По информации издания, сотрудник предприятия мог быть допущен к эксплуатации грузового подъемника без прохождения обучения и необходимого инструктажа. При этом сам грузовой подъемник эксплуатировался ненадлежащим образом.

Все подробности ЧП в настоящее время выясняют Следственный комитет РФ и госинспекция по труду. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал о прокурорской проверке в поселке Усть-Луга, где на стройплощадке экскаватор насмерть задавил рабочего.

Андрей Цедрик