Fix Price выходит на рынок Сербии

Российская сеть Fix Price (MOEX: FIXP) планирует выйти на рынок Сербии. До конца 2025 года планируется открыть несколько магазинов. Это станет первым шагом компании в Европе, где ей предстоит конкурировать с такими гигантами, как немецкая Lidl, словенская Mercator и нидерландская Delhaize.

Информацию о том, что Fix Price ищет сотрудников для работы в Сербии, «Ъ» обнаружил на сайте с вакансиями HH.ru. В частности, компания планирует нанять HR-специалиста, который будет формировать команду для продвижения сети на сербском рынке. Работа в Сербии также упоминается в вакансиях главного бухгалтера и старшего юриста. Источник «Ъ» на розничном рынке знает о планах Fix Price открыть во второй половине 2025 года в этой стране несколько офлайн-магазинов.

В Fix Price подтвердили «Ъ» намерение выйти на рынок Сербии. Но не стали уточнять детали. В сети лишь пояснили, что условия рынка и структура потребительского спроса в этой стране соответствуют условиям ее бизнес-модели.

Подробнее об этом — в материале «Твердые цены нацелились на Сербию».