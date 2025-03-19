Проблемное жилье переезжает за город

Вчера правительство Ленобласти сообщило о расширении региональной программы по улучшению жилищных условий. Молодые семьи получают возможность применять эскроу-счета при строительстве дома в рамках программы. Эксперты рынка недвижимости сомневаются, что мера поддержки будет способствовать всплеску частного жилищного строительства, но выражают надежду, что переход ИЖС на эскроу наведет порядок на рынке загородного строительства. Неоднократные случаи обмана граждан при строительстве частных домов со стороны нерадивых подрядчиков становятся похожи на проблему обманутых дольщиков в многоквартирных домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщило правительство Ленобласти 18 марта, у молодых семей появилась возможность использовать эскроу-счета на строительство своего дома по областной программе улучшения жилищных условий. Эта программа действует в регионе уже несколько лет и заключается в возможности для граждан взять кредит на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях под 8% годовых. Новое постановление правительства Ленобласти дает молодым семьям возможность использовать эскроу-счета при строительстве частного дома в рамках программы. Для участия в ней молодые семьи должны отвечать нескольким требованиям: жить в регионе не менее пяти лет, быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь земельный участок. Дом собираются оформлять в равных долях на всех членов семьи. За три года программой воспользовались 350 семей, рассказал вчера заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

С 1 марта вступил в силу федеральный закон, распространяющий механизм эскроу на ИЖС. Изменения в федеральном законодательстве, направленные на усиление контроля за деятельностью застройщиков и обеспечение дополнительных гарантий защиты прав граждан в сфере ИЖС, стали ответом на жалобы граждан о невыполнении обязательств по возведению частных домов подрядными организациями в нескольких регионах РФ. 19 декабря 2024 года в ходе прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главе государства сообщили о подобной ситуации в Республике Татарстан, где граждане столкнулись с массовыми случаями обмана со стороны недобросовестных застройщиков. Президент подчеркнул необходимость принятия срочных мер для защиты прав пострадавших граждан.

Как рассказал «Ъ-СПб» депутат Законодательного собрания Ленобласти от фракции КПРФ Дмитрий Звонков, до вступления в силу упомянутого федерального закона в стране уже сформировалась категория лиц, пострадавших от недобросовестных застройщиков в сфере ИЖС. По его словам, начиная с 2024 года в адрес депутатов областного парламента поступают обращения граждан, столкнувшихся с данной проблемой. Из обращений следует, что обманутые граждане были участниками упомянутой региональной программы по улучшению жилищных условий. Ее особенностью является траншевый способ предоставления кредитных (ипотечных) средств, при котором денежные средства направляются застройщику напрямую. Пострадавшие ленинградцы обращались за защитой своих прав в связи с недобросовестными действиями ООО «ЦКС», ООО «Ремстрой», ООО «СК МДМ (Мой дом мечты)», ООО «Летвуд» и многих других подрядных организаций.

Максим Ельцов, генеральный директор ПИА «Недвижимость», говорит, что создание механизмов для использования средств, получаемых в рамках программы поддержки молодых семей, через эскроу-счета является вполне логичной мерой. «Масштаб этой программы очень сильно ограничен возможностями бюджета Ленобласти, соответственно, нельзя сказать, что эта мера окажет какое-то ощутимое влияние на развитие рынка ИЖС»,— отмечает эксперт. Но принципиальный переход загородного рынка на эскроу — более важная тема, обращает внимание господин Ельцов. «Проблему обманутых дольщиков в многоквартирном строительстве вроде как решили, теперь очередь за ИЖС, где уровень рисков строительной индустрии, пожалуй, даже выше, чем в МКД,— подчеркивает эксперт.— Этот рынок сам по себе сложнее, и его намного труднее регулировать».

Политическое решение двигаться в сторону проектного финансирования в ИЖС в части защиты прав граждан — это положительная сторона вопроса. Среди негативных факторов перевода загородного строительства на эскроу господин Ельцов называет ограничение конкуренции и еще большего удорожания строительства. «Далеко не все застройщики смогут подстроиться под новые правила, в результате может произойти укрупнение рынка. Следствием участия банков в ИЖС станет то, что денежные средства на стройки перенаправят через банки. Цена капитала вырастет, что приведет к заметному росту себестоимости строительства»,— предупреждает участник рынка.

Валентина Ветрова, основатель агентства Valley Estate, думает, что, с одной стороны, практика эскроу-счетов будет положительно влиять на настроения покупателей. «Такая мера добавит клиентам оптимизма и веры в прозрачность загородного рынка, что может положительно сказаться на объемах продаж девелоперов»,— рассуждает она. Конечно, механизм эскроу-счетов может несильно нравиться застройщикам из-за необходимости проходить сложную процедуру аккредитации в банке. Именно на этом этапе и отсеиваются компании, не имеющие собственных ресурсов для выполнения заказов и не способные реализовать свои обязательства. «Для застройщиков эскроу-счета станут более длительным путем к получению денег за выполненную работу, что, с другой стороны, дает мотивацию достроить объект и сдать его в надлежащем виде»,— заключает госпожа Ветрова.

Александра Тен