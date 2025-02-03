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Над Октябрьской набережной смонтировали пролет Большого Смоленского моста

Специалисты установили пролет Большого Смоленского моста над проезжей частью Октябрьской набережной. На это ушло четыре ночи, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Смонтированный пролет Большого Смоленского моста над Октябрьской набережной

Смонтированный пролет Большого Смоленского моста над Октябрьской набережной

Фото: Пресс-служба Смольного

Смонтированный пролет Большого Смоленского моста над Октябрьской набережной

Фото: Пресс-служба Смольного

При монтаже были задействованы краны, которые перенесли четыре металлические балки длиной 35 метров и весом в 81 тонну каждая. На месте работали 25 специалистов филиала АО «ДиМ» — Мостоотряд-90.

«Мост очень важен для развития транспортного каркаса города. Он соединит протяженные и загруженные участки набережных на правом и левом берегах между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Станет частью большой дуги, которая отведет потоки от исторического центра»,— подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господин Беглов заявил о планах открыть движение по Большому Смоленскому мосту в 2027 году.

Татьяна Титаева

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