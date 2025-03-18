Белый дом: Путин и Трамп разговаривают по телефону более полутора часов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят телефонный разговор с 17:00 по мск. Об этом сообщил Белый дом. Американская сторона обещала обнародовать итоги беседы лидеров вскоре после их завершения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в 2017 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным, начиная с 10.00 утра по восточному времени (17:00 мск). Звонок проходит хорошо и все еще продолжается» ,— написал заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино в соцсети X.

Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина проходит на фоне попыток США договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине, во время которого будет согласовано долгосрочное соглашение о мире. Предложение о перемирии уже принял Киев. Теперь Вашингтон ждет ответа от Москвы. Господин Трамп также обещал обсудить с российским коллегой вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС.

Это второй телефонный разговор лидеров после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Первый состоялся 12 февраля и продлился полтора часа. По итогам предыдущего разговора президенты договорились «немедленно» начать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян