Тамбовский «Пигмент» открыл новую линию производства за 400 млн рублей

Сегодня на промышленной площадке тамбовского АО «Пигмент» открылось производство редиспергируемых полимерных порошков (РПП) для сухих строительных смесей (стадия синтеза поливинилацетатной дисперсии и стадия сушки редиспергируемых полимерных порошков). Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и гендиректор предприятия Андрей Утробин

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и гендиректор предприятия Андрей Утробин

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области

По данным Rusprofile.ru, АО «Пигмент» зарегистрировано в 1992 году в Тамбове с уставным капиталом 65,6 млн руб. Основной вид деятельности — производство красителей и пигментов. Генеральный директор — Андрей Утробин. На второй квартал 2021 года господин Подобрянский также владел 12,02% АО «Пигмент». Еще 87,97% было в собственности у тамбовского ООО «Крата-Инвест», 87,28% которого контролирует Андрей Утробин (38,2% лично, 49,08% через столичное ООО «Техинвест ТП»), а 12,72% — Николай Утробин.

Проект реализован за счет льготного займа Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» и собственных средств предприятия. Общий объем инвестиций составил около 400 млн руб. В будущем планируется расширение производства — строительство второй линии сушки мощностью 5,5–6 тыс. т в год.

Отмечается, что редиспергируемый полимерный порошок — перспективный импортозамещающий продукт с большим экспортным потенциалом. Это добавка для улучшения свойств строительных смесей: прочности, пластичности, адгезии (прилипания) и удобства нанесения.

Продукция будет выпускаться под базовой маркой КРАТАСОЛ РП. Сфера применения РПП — наливные полы, гидроизоляция (жесткая и эластичная), системы скрепленной теплоизоляции по полистиролу и шлакованному утеплителю, плиточные клеи класса C1 и C2, C2S1 C2S2, полимерные шпатлевки, штукатурки.

По данным «Пигмента», выпуском РПП в России до сих пор занимались две компании, которые не удовлетворяли потребности отечественного строительного рынка в условиях санкций и прекращения поставок сухих строительных смесей из-за границы.

По словам Андрея Утробина, первый этап работы организации нового производства стартовал в 2023 году. Потребовались масштабные предварительные работы — подготовка площадки, демонтаж старого и заказ нового оборудования, заливка новых полов. Пуско-наладочные работы были завершены в первой половине 2024 года. В связи с тем, что главным компонентом для производства РПП служит поливинилацетатная дисперсия (ПВАД), вторым этапом стало строительство новой линии по синтезу ПВАД мощностью 10 тыс. т в год. Параллельно шло создание центрального пульта управления. Рабочая группа проекта насчитывает около 300 человек.

Подробнее об инвестпроектах АО «Пигмент» — в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь