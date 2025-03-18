Инвесторы заработали $16 млрд на понижении акций Tesla

Хедж-фонды, специализирующиеся на игре на понижение, за последние месяцы заработали $16,2 млрд благодаря падению акций Tesla. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные сервиса S3 Partners. Цена бумаг компании за последние три месяца снизилась вдвое в сравнении с максимумом, достигнутым в декабре,— с $488 18 декабря до $245 17 марта. Таким образом капитализация Tesla сократилась примерно на $700 млрд, а состояние ее основателя Илона Маска — на $100 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elijah Nouvelage / File Photo / Reuters Фото: Elijah Nouvelage / File Photo / Reuters

Аналитики связывают падение акций Tesla в первую очередь с неоднозначной реакцией общественности и инвесторов на действия и высказывания самого господина Маска. Многие критикуют его деятельность во главе американского Департамента эффективности правительства (DOGE), спорные политические высказывания и заигрывание с ультраправой символикой. В последние месяцы в США и Европе проходили протесты перед салонами Tesla, а продажи электромобилей компании во многих европейских странах сильно упали.

«У Tesla была высочайшая стоимость бренда, но Илону удалось полностью ее разрушить. Он на неправильной стороне с точки зрения своей клиентской базы. Tesla покупают не люди в ковбойских сапогах»,— цитирует FT управляющего партнера хедж-фонда Clean Energy Transition Пера Лекандера. Банк JP Morgan 12 марта понизил прогнозируемую цену акций Tesla к концу года со $135 до $120, отметив, что «трудно вспомнить аналогичный пример в истории автомобильной индустрии, когда бренд терял бы стоимость так быстро».

Яна Рождественская