В США и Европе у салонов Tesla прошли протесты против Илона Маска

В эти выходные в США и в некоторых городах Европы прошли протесты против действий Илона Маска в администрации Дональда Трампа. Как сообщает CNN, на улицы вышли жители Бостона, Портленда, Вашингтона, Тусона (штат Аризона), ряда городов Калифорнии и Флориды. Впервые в акциях протеста приняли участие и европейцы, собравшись у салонов Tesla в Лондоне, Барселоне, Лиссабоне и Рейкьявике. Всего в выходные состоялось около 50 акций протеста.

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Участники акций выразили недовольство действиями и высказываниями Илона Маска, в том числе в рамках его работы в так называемом департаменте по правительственной эффективности (DOGE), учрежденном Дональдом Трампом. Протестующие призывали к бойкоту продукции Tesla, а акционеров компании — к вотуму недоверия господину Маску. Первые демонстрации против Илона Маска у салонов Tesla прошли в США в середине февраля.

В Европе в январе на фоне поддержки Илоном Маском ультранационалистических партий континента продажи Tesla в Европе рухнули на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, притом что в целом продажи электромобилей в Европе по итогам января выросли на 37%.

Подробнее о деятельности Илона Маска — в материале «Ъ» «Илон Маск взялся за "мертвые души"»

Евгений Хвостик